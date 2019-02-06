Уткин ярко высказался об очередном приговоре Кокорину и Мамаеву

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Уткин ярко высказался об очередном приговоре Кокорину и Мамаеву

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал очередной приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зениту" Александру Кокорину, которым продлили срок пребывания в СИЗО еще на два месяца.

"Дело, которое заключается в двух видеозаписях, местами с разных камер, общим хронометражом около сорока минут, двадцать следователей не могут передать в суд быстрее, чем за полгода. Четыре человека, которые разнообразно буянят на этом видео, каким-то образом могут помешать двадцати следователям анализировать эту видеозапись.

Так осуществляется правосудие в нашей стране. Две видеозаписи. Ноль следственных действий. Еще два месяца до передачи в суд. И все это время всем сидеть. Закон един для всех. То есть с вами будет так же", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля. При этом следствие уже подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых. | http://soccernews.ru

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