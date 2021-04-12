Уткин ярко высказался по поводу будущего Тедеско в "Спартаке"
Фото: инстаграм Василия Уткина
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин выразил мнение, что "Спартаку" не нужно уговаривать остаться в команде главного тренера Доменико Тедеско.
"На мой взгляд, игра c "Локомотивом" четко показывает, что не надо уговаривать Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в "Спартаке". Если вы, конечно, хотите прогресса и развития команды. В матче с "Локомотивом" не сработало практически ничто из того, что считалось достижениями Тедеско до сих пор. Например, весь первый тайм я думал: "А где Соболев?" Вроде бы "Спартак" вначале давил — как раз игра для такого объемного нападающего. Да и Соболев не раз показывал, что в некоторых ситуациях в штрафной неплохо разбирается. А тут его просто даже и не было", - сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Напомним, что Тедеско отказался продлевать со "Спартаком" контракт, который истекает ближайшим летом. После 25 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на семь очков.
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