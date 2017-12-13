Уткин: "Заболотный будет оттенять Дзюбу на скамейке "Зенита"



Известный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал переход нападающего "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит".

"Заболотный? Он нужен, чтобы оттенять Дзюбу на скамейке. Теперь понятно, что он будет сидеть на скамейке, и его не будут вызывать в сборную. Его вызвали на матч с "Динамо", потому что больше никто не приехал. Вот такая простая история", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" заплатил за 26-летнего Заболотного 1,5 миллиона евро и подписал с ним контракт на 3,5 года.

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