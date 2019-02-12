Уткин заключил пари с "Краснодаром"

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Уткин заключил пари с "Краснодаром"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин заочно заключил пари с "Краснодаром".

Предметом спора является выступление "быков" в плей-офф Лиги Европы, где им на стадии 1/16 финала предстоит сразиться с леверкузенским "Байером".

"Исторически российские и советские команды с немецкими командами играли плохо, потому что у немцев есть особенное качество показать лучшее в самый нужный момент. "Байер" сейчас именно в этом качестве. Поэтому я думаю, что задача "Краснодара" в этом матче - красиво проиграть. А если "Краснодар" пройдёт "Байер", то я в честь этого события сбрею бороду" - сказал Уткин.

Напомним, что первый матч между "Краснодаром" и "Байером" состоится 14 февраля в России, а ответный - 21 февраля в Германии. 

Не пропустите: Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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