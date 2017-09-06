Уткин: "Закрытие "Арарата"? Армянин у армянина украл деньги"



Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал предстоящее расформирование московского "Арарат".

"Во втором дивизионе можно было бы нормально играть с Павлюченко и Измайловым. В итоге все уперлось в 20 миллионов рублей. Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое. Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор", – приводят слова Уткина российские СМИ.

По некоторым данным, президент "Арарата" Валерий Оганесян вывел со счетов клуба 20 миллионов рублей.

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