Уткин записал новое обращение к Соловьёву
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин опубликовал в своём ютуб-канале новое видео, в котором он обращается к телеведущему Владимиру Соловьёву.
"Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поёшь у себя в студии. Лучше всего это ложится на провокационные песни типа Cocaina Cocaina. Ты не понимаешь, что ничего не можешь меня лишить. Ну совсем ничего. Потому что я в конце концов не смогу открыть себе в другом месте твиттер? Или, может быть, я перестану быть собой? Кроме умеренной терпимости и внимания моих подписчиков, которых я собираю смотреть мои программы, а они за это терпят в них минутку интеграции.
Чего же ты хочешь меня лишить? Чем же ты, спрашивается, хочешь меня напугать? Ведь это тебе есть что терять. Ведь это ты ноль без палочки. Даже один ноль, а не два - это хотя бы напоминало яйца. Один-единственный ноль без единой махры вместо палочки. Без той огромной машины, которая на тебя работает. Скажи, пожалуйста, а давно ли ты выходил из этой студии на улицу? Не в машину свою персональную, с водителем или без, с тонированными стёклами. Давно ли ты ходил по улицам? Давно ли ты спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? Конечно, ты этого не знаешь. Потому что, в каком бы ты городе ни находился, включая Комо, русский человек, который тебя встретит, обязательно пошлёт тебя. Ну, если не первый, то второй. А если не второй, то третий, четвёртый и пятый взявшись за руки", - сказал Уткин.
Напомним, что конфликт начался с выпада Соловьёва в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.
Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.
Не пропустите: Известный журналист прокомментировал новый виток конфликта между Уткиным и Соловьёвым. | http://soccernews.ru
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