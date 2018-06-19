Уткин заявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018



Известный комментатор Василий Уткин объявил об уходе с "Первого канала", на котором он комментировал матчи Чемпионата Мира-2018.

"Я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на "Первом канале". Мы расстались со взаимным уважением и с благодарностью с моей стороны.

Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность", - заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, что Уткин поработал только на одном матче ЧМ-2018 между Португалией и Испанией (3:3).

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