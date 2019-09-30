Уткин заявил, что лидерство ЦСКА в РПЛ ненадолго

Журналист Василий Уткин рассказал, что думает о лидерстве ЦСКА после 11 туров чемпионата России.

Вчера, 29 сентября, "армейцы" разгромили "Урал" (3:0) и возглавил турнирную таблицу.

"Это ненадолго. Все допускают эту ошибку. Никто не может доминировать. Доминировать - по ресурсу - могли бы "Зенит" или "Локомотив", но у них не получается по игровым причинам.

У ЦСКА нет ресурса. ЦСКА допускал ошибки на этом отрезке, но просто так получилось, что это было в еврокубках", - сказал Уткин.

После 11 туров РПЛ у ЦСКА 25 баллов. У "Локомотива", "Ростова", "Краснодара" и "Зенита" по 23 очка.

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