Уткин заявил, что место Семина - на пенсии

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".

Ранее стало известно, что руководство московского клуба решило не продлевать с Семиным контракт, рассчитанный до 31 мая. 1 июня его сменит сербский специалист Марко Николич.

"У меня есть позиция, что Юрий Семин - тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почетный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России.

Это мое мнение, оно не относится к тому, сколько у Семина осталось лет контракта, кто придет ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав. Да что там - два разных генеральных директора работали в последний приход Семина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина, вот и все.

Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Абсолютно согласен, что это разыграно и подано все было бездарно. Кто с этим спорит? Но все это не отменяет того, что Юрий Павлович Семин - пенсионер", - передает слова Уткина "Чемпионат".

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