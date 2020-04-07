Уткин заявил о каминг-ауте Дзюбы
Журналист и видеоблогер Василий Уткин в очередной раз жёстко потроллил нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.
Ранее футболист признался, что хотел бы на один день стать актрисой Дженнифер Энистон. Это и стало поводом для издёвки со стороны бывшего комментатора.
"Артём Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день и, может быть, только Дженнифер Энистон. Причём, что интересно, мотировал тем, что она хороша, потому что встречалась с Брэдом Питтом. То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса - это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати. Артём Дзюба ведь продолжал свою мысль, говорил, что неплохо было бы также побыть "нашей Екатериной".
А Екатерина II чем была славна? Любовниками. Гришки Распутина, конечно, ещё не было, но были Потёмкин, Платон Зубов, все братья Орловы. Там какой день ни возьми в жизни Екатерины, всё было наполнено событиями. Короче говоря, Артём Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если даже это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артёма Дзюбу квиром (представителем нетрадиционной сексуальной ориентации - примечание Soccernews) после всего этого", - сказал Уткин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20