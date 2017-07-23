Уткин: "Зе Луиш, где голы?"

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Уткин: "Зе Луиш, где голы?"
Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин недоволен игрой нападающего "Спартака" Зе Луиша.

"Зе Луиш, где голы?" – написал Уткин в своем твиттере.

В этом сезоне 26-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 3 матча во всех турнирах и не забил ни одного мяча. В прошлом сезоне форвард забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 21 поединке.

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