Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин советует полузащитнику московского "Динамо" Александру Ташаеву не переходить в "Зенит".

"Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит". Это кладбище талантов" - сказал Уткин.

Отметим, что кроме "Зенита" интерес к 23-летнему Ташаеву проявляет московский "Спартак".

Не пропустите: Уткин назвал следующего тренера "Зенита". | http://soccernews.ru