Уткин: "Зенит" иногда может быть крутым"
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями после победы "Зенита" над "Бенфикой" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Лучшая игра "Зенита" при Семаке, что я видел. Что хорошего и интересного я наблюдаю? В Азмуне спит демон. У него бывают моменты, когда в него словно влезает - как этого звали в "Игре Престолов", который умел внедряться в других живых существ? Азмун словно становится тройным: он впервые так преобразился на первых уже минутах.
Караваев. Ничего особенного нет в этом игроке, но с его появлением появляется конкуренция на почти заиндевевшей позиции. Смольников тоже заиграл куда лучше. И опорная зона. Оздоев и Барриос показали свои лучшие качества, а это у них обоих - самое ценное - практически идентично: они игроки двух фаз. И отбор, и созидание. Первый гол возник, когда Оздоев одним касанием и вырвал мяч, и фактически отдал его на гол. Второй - когда у Барриоса получился перехват, он же пас на рывок Караваеву.
Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с "Локомотивом"? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют? Сложно сказать. В общем, итог матча - "Зенит" иногда может быть крутым. И это правда, ситхи отличные фехтовальщики, здорово дерутся. Хотя и ситхи", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что "Зенит" обыграл "Бенфику" со счётом 3:1 и возглавил группу ЛЧ.
Не пропустите: Семак сделал заявление о победе над "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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