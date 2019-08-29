Уткин: "Зенит" не так пугающ, как могло казаться. Клубы-бастарды на пути закончились, и команда немедленно начала терять очки"
Известный российский журналист и блогер Василий Уткин в преддверии матча восьмого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" поделился мнением о состоянии обеих команд.
"Клубы-бастарды на пути "Зенита" закончились. Начались более-менее реальные проблемы, и "Зенит" немедленно начал терять очки. Да, это происходит на фоне определённого количества травм - травмированы Дриусси и Малком. Но при этом связка Азмун-Дзюба вполне в порядке, но почему вдруг она перестаёт работать, ведь ещё две недели назад её превозносили буквально все?
У "Зенита" ещё начнутся проблемы, связанные с игрой на два фронта, а играет клуб практически одним составом. Небольшие травмы двух футболистов, которые в общем-то являются украшением, финтифлюшкой, очень важной, но, тем не менее, они являются виньеткой тактической игры, приводят к тому, что "Зенит" не может выиграть у "Ахмата" и проигрывает "Уфе". Ну как может "Зенит" проигрывать "Уфе"? Ну смешно же!
В эти недели произошла серьёзная переоценка ценностей внутри чемпионата России. Стало понятно, что в чемпионскую гонку включился "Спартак". А это не означает, что он обязательно выиграет, но "Спартак" снова становится силой, которую нужно принимать во внимание.
Стало понятно, что "Зенит" отнюдь не так пугающ, как это могло казаться. "Зенит" играет одним и тем же составом всё время, и потеря двух футболистов для него становится критической. Это значит, что начнутся еврокубки, и "Зениту" станет совсем тяжело. Это означает, что у "Зенита" нет идей, кроме какой-то одной, а, может быть, и вообще нет", - сказал Уткин.
Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября в 19:00 по московскому времени.
В преддверии очной встречи команды делят лидерство в РПЛ наряду с "Краснодаром", "Локомотивом" и "Ростовом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2