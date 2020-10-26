Уткин: "Зенит" смотрит в попу "Спартаку"
Известный блогер и комментатор Василий Уткин на своем ютуб-канале высказался по поводу результатов матчей РПЛ в 12-м туре.
"Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: "Локомотив", проигравший "Ротору", последняя победа которого в Высшей лиге вообще непонятно, каким годом датирована, или всё-таки "Зенит"? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги "Зенит" смотрит в попу "Спартаку".
У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от "Зенита" "Спартак" отрывается на три очка, а дальше ещё растут отрывы. И нет такой сплочённой группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается", - сказал Уткин.
Турнирная таблица РПЛ на данный момент выглядит следующим образом: "Спартак" - 27, "Зенит" - 24, ЦСКА - 22, "Локомотив" - 21, "Динамо" - 20.
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