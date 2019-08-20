Уткин - "Зениту": "Вы просто убиваете футбол на корню"

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с трансфером полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит".

Выяснилось, что покупка 25-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро, обошлась питерскому клубу в 50 тысяч рублей.

"Давайте смотреть на дело Сутормина дальше. Оно совершенно изумрудное, потому что затрагивает вообще все аспекты футбольной жизни. Ну, про то, что получается с фэйр-плей, понятно. Свободные деньги, которые можно достать из кармана на ещё одного футболиста - очевидно. Но ведь есть ещё и так называемая солидарная выплата. Это сумма от перехода профессионального игрока, которую получает на протяжении его карьеры воспитавшая его школа и тренер. Это не фиксированная сумма, она исчисляется по коэффициенту и делится обычно между тренером и школой. То есть и на этот счёт тоже есть документы, которые легко могут быть подняты.

50 000 рублей. Академия "Строгино" получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого "Баскин Роббинс". Другую половину, видимо, ложкой отложил в пластмассовый судок из-под захваченного на работу обеда и унёс домой главный тренер соответствующего возраста. Бегом унёс, чтоб не растаяло. Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете. Кстати, школа "Строгино" находится в связке с ФК "Строгино", который принадлежит бывшему вице-президенту и всё ещё члену исполкома РФС Анохину.

Весёлый мужик, книгу про баб написал, классный парень - знаю давно, поскольку ровесник. Анохин снискал славу человека принципиального, когда снимали из президентов Толстых. Тогда именно его выступление привело, так сказать, к импичменту. Запустило процедуру. Вот клуб Анохина повертели на указательном пальце вместе со школой. И что-то он молчит. Делась куда-то принципиальность.

Формальный ответ на запрос академии "Строгино" из РФС уже недели три как получен. Насколько мне известно, им даже копию документа не прислали, так, на словах. И клуб, и академия утёрлись. Едят мороженое, порадовали детишек. Ну, наверное, понятийно что-то им достанется ещё. А может, и нет. Плевал "Зенит" на солидарные выплаты уже неоднократно, напрягите память", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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