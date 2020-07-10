Уткин жестко ответил Канделаки, которая напомнила, как журналиста ударили заточкой в спину

Известный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин в очередной раз подверг критике генерального директора "Матч ТВ" Тину Канделаки.

"Слушай, Тин. Ну, уймись уже. Я, кажется, разобрался. Ты меня с кем-то перепутала. Давно и основательно. Как и многое другое. Как баскетбольный "Зенит" с футбольным. Как Азмуна с Оздоевым. Как визитную карточку телеменеджера, которая у тебя есть, и профессию телеменеджера, которой ты не владеешь. Просто зарплату получаешь. Но надо же тебе на что-то жить. Не на патчи же твои бессмысленные.

А как ты сказала, что открыла во мне талант рассказчика? В 2015 году? Раньше-то он таился, а тут ты случилась. Тоже памятный случай. Как не чувствуешь милое обращение "Сацивиевна", которое способно помочь тебе, дочери честной армянки и достославного грека (я по википедии, есичо), действительно слыть грузинкой, к чему ты очевидно стремишься. Но ты все путаешь. Вот же судьба какая.

Вот жопа моя теперь тебе покоя не дает. Отвертка… Между тем ни жопы, ни отвертки не было — заточкой меня пырнули, я тебе пришлю фото или модель потупее, во избежание кривотолков — попробуй ею закрутить шуруп. Или мужа попроси. В "Ростехе", где он трудится, вечно же все путают тоже. Оттого ни фига не работает и в космос не летит.

А жопа моя девственно чиста, как у шестимесячного Гаргантюа. Я тебе даже готов показать. Если без Дзюбы придешь. Ни шрамика, ни прыща, только природой назначенное отверстие. У меня, как у нормального человека, кал извергается именно оттуда, а не как у твоего друга Соловьянинова — изо рта. Причем так обильно у него, что мне прям интересно, откуда у него текут слюни. А дырки от заточки у меня, Тин, в спине, напротив сердца и печени. В аккурат. Но не достало. Знаешь, почему? Жиробас.

Мне на тебя просто жалко достойных панчей. Ты удивительное сочетание злобы и безвредности. Я лучше потерплю, березонька ты моя стройная (Обидишься? Нет? Может, харрасмент? Или жиробасмент? Мне любопытно). А то вдруг тебе не на кого больше злиться, может, на деток своих начнешь… А им и так нелегко.

Так что живи с миром, вернее, наедине со своим ядом; я все про тебя сказал. А лучше всего ты про себя сама рассказываешь. Врагов не надо! Посмешище ходячее… С тобой все.

Право руля! Ой. Я в такси еду, прости. «Знаешь, Шарапов? Меня от них тошнит", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что на Уткина напали в 2001 году. Журналист вышел на улицу из своей квартиры и в этот момент неизвестный дважды ударил его в спину. Уткин был доставлен в больницу, где выяснилось, что жизненно важные органы задеты не были. Через несколько дней он был выписан из больницы.

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