Уткин жёстко раскритиковал клубную политику "Амкара"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин жёстко раскритиковал клубную политику пермского "Амкара".

Поводом для недовольства Уткина стал перенос игры "Амкар" - "Локомотив" в Москву.

"Победа "Амкара" в Черкизово совершенно никак не меняет того обстоятельства, что история с этим матчем и его метаниями в течение суток по просторам нашей необъятной Родины - галимый позор. По итогам матча у меня есть ровно три вывода.



1. Клуб успешно бл*данул. Проституция, она ведь очень разная. Есть несчастная от безысходности. Есть больная с проваливающимся носом. А есть такая, расчетливая, с накоплениями - на шмотье, на квартиру. А мама в Старом Осколе думает, что девочка старательно учится в каком-нибудь институте. Вот клуб "Амкар" - типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите - перебейте цену. И мы идем к вам! Это по-другому не называется. Бл*дство.

2. Это касается клуба и не касается команды. Собственно, и долги у клуба, а не у игроков. Игроки, во-первых, хотят, чтобы с ними рассчитались. А во-вторых, им на будущий сезон, видимо, надо искать какое-то новое место работы. Победа над лидером - круто. За это аплодисменты. Неторговля результатом - не круто. Нормально. Кстати, у меня и мысли не было, что результат матча входит в сделку. О чем я и говорил ранее. Футболисты клуба-банкрота просто думают о своем будущем. Подумать, какой повод восхититься. Благодаря предматчевой шумихе игра оказалась в центре внимания. Они, как и руководитель клуба Маслов, просто поработали на свою репутацию. Репутации теперь очень разные.

3. Локомотив зря перенес матч на свое поле. Семин же сказал, когда появились сообщения об игре в Хабаровске: нас таким не напугаешь. Ну и слетали бы. Летели бы, окрыленные тем, что правда за ними. Характер вообще козырь нынешнего "Локомотива". Перенос матча в Москву же не мог не породить у игроков ощущения, что победа будет легкой. Получив встречный удар, "Локомотив" уже не смог встряхнуться.

4 (бонус). У проститутки нет дома, она мотается по клиентуре. Не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю - это дно. Все эти дни на поле стадиона как-его-там амкаровцы проводили тренировки. Готово поле. Можно на нем играть. Только вот зачем?

P.S. Не рекомендовал бы другим командам ездить на матчи в Пермь в этом сезоне. Жажда наживы развращает падших женщин и мужчин. Если доведется ехать - везите с собой продукты, особенно питье. Легкие деньги из любой проститутки могут сделать клофелинщицу, это просто следующая стадия" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В свою очередь, глава пресс-службы "Амкара" Александр Королев заявил, что клуб никак не будет реагировать на заявление телекомментатора.

"Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости. У нас нет на это ни времени, ни желания. Это у Уткина 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его. Хорошие новости ведь мало кого интересуют. Часто новость о прибывшем вовремя поезде никого не интересует, а вот об опоздании скажут все, кому не лень" - сказал Королев.

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