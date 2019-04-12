Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым

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Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым

Известный телекомментатор Василий Уткин дал оценку поведению полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, который набросился на пешехода в центре Москвы.

"Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчёт типа "мирного ислама" - последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребёнку. Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде. Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю "Кофемании". А также о том, что женатый мужчина заходит в "Эгоист" только в одном случае - если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг.

Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живём. Что всё, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека - потенциальная новость. Что всё становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом "инстаграме". Вот где у людей мозги? Самые элементарные. Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звёздная болезнь - скрытая причина всего у футболистов - тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но... Только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, потом спохватиться, сбегать запереть машину и ещё раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьёзному? Камеры на каждом перекрестке. Вообще - надо быть идиотом. А в частности - Аязом Гулиевым. Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже", - написал Уткин в телеграме.

Напомним, что потерпевшим оказался гражданин США, который решил не инициировать возбуждение уголовного дела в отношении футболиста.

Сам Гулиев принёс извинения, а "Спартак" пообещал наказать игрока.

Не пропустите: Гулиев - об инциденте с избиением американца: "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь". | http://soccernews.ru

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