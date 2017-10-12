Известный телекомментатор Василий Уткин злостно потроллил сборную Беларуси в связи с их провальным выступлением в квалификации ЧМ-2018.

"Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе под землёй, где самое место картошке? Минск - столица Подлюксембуржья" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что сборная Беларуси, набрав 5 очков в 10 матчах, заняла последнее место в отборочной группе A. В свою очередь, национальная команда Люксембурга добыла 6 очков и расположилась на позицию выше.

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