Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"

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Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами "Манчестер Сити" 20 процентов акций московского "Спартака".

"О шейхах в "Спартаке". Сам факт я не могу прокомментировать, черт его знает, правда или фейк. Но вот другое. Практически все коллеги высказываются единогласно, почему, если это правда, шейхи покупают 20%. Это же не дает возможности что-то в клубе решать. У меня есть ответ на этот вопрос, коллеги. Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну, как это так - народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь. 

Так что это проверочка. Потому и цифра такая - 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что представители арабской компании City Football Group находятся в Москве и уже побывали в офисе и на базе "Спартака", а также посетили матч "красно-белых" в чемпионате России с "Ростовом" (1:1).

Не пропустите: В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку". | http://soccernews.ru
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