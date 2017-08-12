"Утрехт" арендовал форварда ПСЖ

"Утрехт" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего ПСЖ Жан-Кристофа Баэбека.

Голландский клуб арендовал 24-летнего француза на один год без права последующего выкупа.

Стоит отметить, что прошлый сезон Баэбек провёл на правах аренды в "Пескаре".

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