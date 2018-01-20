"Утрехт" и "АЗ Алкмар" сильнейшего не выявили

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"Утрехт" и "АЗ Алкмар" сильнейшего не выявили

В рамках 19-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" на своём поле сыграл вничью с "АЗ Алкмаром" со счётом 1:1.

"Утрехт" – "АЗ Алкмар" - 1:1

Голы: Свенссон, 55 - 0:1, Дессерс, 74 - 1:1.

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