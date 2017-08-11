"Утрехт" на выезде разгромил "Ден Хааг"

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"Утрехт" на выезде разгромил "Ден Хааг"

Стартовал новый сезон чемпионата Голландии. В матче первого тура Эредивизии "Утрехт" в гостях одержал разгромную победу над "Ден Хаагом".

"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3

Голы: Дессерс, 15 - 0:1, ван де Стрек, 55 - 0:2, Дессерс, 81 - 0:3.

"Ден Хааг": Звинкелс, Бегельсдейк, Мейерс, Эбейи, Кейперс, Гортер (Ладан, 78), Иммерс, Беккер, Баккер, Дюплан (Лоренцен, 58), Йонсен.
 
"Утрехт": Рогор-Йенсен, Леувин, Брафхейд (ван дер Мер, 73), Клайбер, Янссен, Аюб (Эмануэлсон, 46), Кали (ван Марел, 27), Лабьяд, ван де Стрек, Керк, Дессерс.

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4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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