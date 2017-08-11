"Утрехт" на выезде разгромил "Ден Хааг"

Стартовал новый сезон чемпионата Голландии. В матче первого тура Эредивизии "Утрехт" в гостях одержал разгромную победу над "Ден Хаагом".

"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3

Голы: Дессерс, 15 - 0:1, ван де Стрек, 55 - 0:2, Дессерс, 81 - 0:3.

"Ден Хааг": Звинкелс, Бегельсдейк, Мейерс, Эбейи, Кейперс, Гортер (Ладан, 78), Иммерс, Беккер, Баккер, Дюплан (Лоренцен, 58), Йонсен.



"Утрехт": Рогор-Йенсен, Леувин, Брафхейд (ван дер Мер, 73), Клайбер, Янссен, Аюб (Эмануэлсон, 46), Кали (ван Марел, 27), Лабьяд, ван де Стрек, Керк, Дессерс.

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