"Утрехт" на выезде выиграл у "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал Кубка Голландии

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"Утрехт" на выезде выиграл у "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал Кубка Голландии

В матче 1/4 финала Кубка Голландии "Утрехт" в гостях обыграл "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал турнира. 

"Гоу Эхед Игллз" - "Утрехт" - 1:4 (0:2)

Голы: Густафсон, 37 - 0:1, Махер, 45+2 - 1:1, Навратил, 49 - 1:2, Баэбек, 55 - 1:3, Петерсон, 74 - 1:4

В 1/2 финала Кубка Голландии "Утрехт" сыграет с "Аяксом".

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