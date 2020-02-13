"Утрехт" на выезде выиграл у "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал Кубка Голландии
В матче 1/4 финала Кубка Голландии "Утрехт" в гостях обыграл "Гоу Эхед Иглз" и вышел в полуфинал турнира.
"Гоу Эхед Игллз" - "Утрехт" - 1:4 (0:2)
Голы: Густафсон, 37 - 0:1, Махер, 45+2 - 1:1, Навратил, 49 - 1:2, Баэбек, 55 - 1:3, Петерсон, 74 - 1:4
В 1/2 финала Кубка Голландии "Утрехт" сыграет с "Аяксом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23