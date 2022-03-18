"Утрехт" объявил о переходе форварда "Ростова"
Фото сайт "Утрехта"
Нападающий "Ростова" Понтус Алмквист продолжит карьеру в Нидерландах.
"Утрехт" официально договорился об аренде 22-летнего футболиста до конца текущего сезона.
Шведский форвард выбрал в новой команде 17-й игровой номер.
Алмквист выступает за "Ростов" с октября 2020 года, сыграл 39 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
Игрок связан с донским клубом контрактом до июня 2025-го. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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|АЗ
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|Витесс
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|Виллем II
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