"Утрехт" переиграл "Фортуну" в домашнем матче чемпионата Эредивизии
"Утрехт" обыграл "Фортуну" в матче 32-го тура чемпионата Эредивизии.
В составе победителей два гола забил Гирано Керк. В составе гостей отметился Андрия Балич.
"Утрехт" - "Фортуна" - 2:1 (1:1)
Голы: Керк, 4 - 1:0, Балич, 44 - 1:1, Керк, 68 - 2:1.
"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек (Гертлер, 77), ван Оверем, Базур (Баэбек, 65), Густафссон, Керк, Венема (С.Дессерс, 90).
"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй, Пинту (Семеду, 87), Мак-Интош, Димерс (Хюттен, 78), Балич, Сметс (Сисс, 70), Эль-Мессауди, Лампру, Стоккерс.
"Утрехт" с 50 баллами занимает пятое место. У "Фортуны" 34 очка и 14-я позиция.
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|Команда
|М
|О
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|2
|ПСВ
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|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|32
|38
|11
|ВВВ Венло
|32
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|АДО Ден Хааг
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|31
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|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
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