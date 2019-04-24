"Утрехт" переиграл "Фортуну" в домашнем матче чемпионата Эредивизии

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"Утрехт" переиграл "Фортуну" в домашнем матче чемпионата Эредивизии

"Утрехт" обыграл "Фортуну" в матче 32-го тура чемпионата Эредивизии.

В составе победителей два гола забил Гирано Керк. В составе гостей отметился Андрия Балич.

"Утрехт" - "Фортуна" - 2:1 (1:1)

Голы: Керк, 4 - 1:0, Балич, 44 - 1:1, Керк, 68 - 2:1.

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек (Гертлер, 77), ван Оверем, Базур (Баэбек, 65), Густафссон, Керк, Венема (С.Дессерс, 90).

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй, Пинту (Семеду, 87), Мак-Интош, Димерс (Хюттен, 78), Балич, Сметс (Сисс, 70), Эль-Мессауди, Лампру, Стоккерс.

"Утрехт" с 50 баллами занимает пятое место. У "Фортуны" 34 очка и 14-я позиция.

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