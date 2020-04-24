"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы

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"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы

"Утрехт" подаст в суд на Королевский футбольный союз Нидерландов за то, что розыгрыш Эредивизии досрочно завершен, из-за чего команда не попала в Лигу Европы, хотя должна была. Об этом сообщает VTBL.

Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпиона.

Согласно решению союза, команда не попала в еврокубки. В Лигу Европы прошел "Виллем II", хотя "Утрехт" отставал от команды на 3 очка и имел матч в запасе. Также клуб прошел в Кубок Нидерландов, победа в котором дает путевку в отборочный этап ЛЕ.

Отметим, Королевский футбольный союз Нидерландов решил завершить досрочно сезон из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября.

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