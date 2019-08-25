"Утрехт" проиграл "Венло" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
"Венло" в гостевом матче 4-го тура Эредивизии обыграл "Утрехт" (2:1).
В составе победителей дубль оформил полузащитник Эверт Линхорст.
"Утрехт" - "Венло" - 1:2 (0:2)
Голы: Линхорст, 37 - 0:1, Линхорст, 44 - 0:2, Дальмау, 76 - 1:2.
"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Дальмау, 46), Керк, Йостен (Черны, 66), Абасс (Баэбек, 61).
"Венло": Киршбаум, Кум (Шефер, 88), Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Нойдеккер, Пост (Каттермоул, 73), Линхорст, Сориано, Синклэйр (Шейманн, 75).
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|65
|4
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|Витесс
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|53
|6
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|53
|7
|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
|45
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|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|15
|Фортунна Ситтард
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|Эксельсиор
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|17
|Де Графсхап
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|18
|НАК Бреда
|34
|23