"Утрехт" проиграл "Венло" в матче 4-го тура чемпионата Голландии

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"Утрехт" проиграл "Венло" в матче 4-го тура чемпионата Голландии

"Венло" в гостевом матче 4-го тура Эредивизии обыграл "Утрехт" (2:1).

В составе победителей дубль оформил полузащитник Эверт Линхорст.

"Утрехт" - "Венло" - 1:2 (0:2)

Голы: Линхорст, 37 - 0:1, Линхорст, 44 - 0:2, Дальмау, 76 - 1:2.

"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Дальмау, 46), Керк, Йостен (Черны, 66), Абасс (Баэбек, 61).

"Венло": Киршбаум, Кум (Шефер, 88), Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Нойдеккер, Пост (Каттермоул, 73), Линхорст, Сориано, Синклэйр (Шейманн, 75).

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