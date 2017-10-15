"Утрехт" выиграл у "Херенвена", "Фейеноорд" расписал нулевую ничью с "Зволле"

В рамках восьмого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Утрехт" дома победил "Херенвен", а "Фейеноорд" в родных стенах добился лишь ничьей в поединке с "Зволле".

"Утрехт" – "Херенвен" - 3:1

Голы: Схарс, 23 - 0:1, Аюб, 26 - 1:1, Баэбек, 41 - 2:1, Баэбек, 63 - 3:1.



"Фейеноорд" – "Зволле" - 0:0

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