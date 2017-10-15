"Утрехт" выиграл у "Херенвена", "Фейеноорд" расписал нулевую ничью с "Зволле"

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"Утрехт" выиграл у "Херенвена", "Фейеноорд" расписал нулевую ничью с "Зволле"

В рамках восьмого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Утрехт" дома победил "Херенвен", а "Фейеноорд" в родных стенах добился лишь ничьей в поединке с "Зволле".

"Утрехт" – "Херенвен" - 3:1

Голы: Схарс, 23 - 0:1, Аюб, 26 - 1:1, Баэбек, 41 - 2:1, Баэбек, 63 - 3:1.


"Фейеноорд" – "Зволле" - 0:0

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Команда М О
1 ПСВ 7 18
2 Аякс 8 16
3 Фейеноорд 7 15
4 Витесс 7 14
5 Зволле 7 14
6 Херенвен 7 14
7 ВВВ Венло 7 12
8 АЗ 7 12
9 АДО Ден Хааг 7 10
10 Утрехт 7 10
11 Гронинген 7 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 7 7
14 НАК Бреда 8 7
15 Твенте 7 6
16 Рода ЮК 8 6
17 Спарта Роттердам 8 5
18 Виллем II 7 3
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