"Утрехт" - "Зенит" - 1:0 (обзор)

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"Утрехт" - "Зенит" - 1:0 (обзор)В первом матче за выход в групповую стадию Лиги Европы питерский "Зенит" на выезде уступил нидерландскому "Утрехту". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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