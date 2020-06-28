Утреннюю тренировку "Крыльев Советов" проводит Божович. Сегодня специалист должен покинуть клуб

Сегодня, 28 июня, главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович проводит тренировку. Скорее всего, это занятие станет для него последним в самарском клубе. В воскресенье специалист уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что место Божовича в "Крыльях" займет экс-тренер "Химок" Андрей Талалаев.

Напомним, после 24-туров РПЛ "Крылья" занимают последнее место в турнирной таблице.

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