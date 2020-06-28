Утреннюю тренировку "Крыльев Советов" проводит Божович. Сегодня специалист должен покинуть клуб

Теги крылья советовмиодраг божович

Утреннюю тренировку "Крыльев Советов" проводит Божович. Сегодня специалист должен покинуть клубСегодня, 28 июня, главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович проводит тренировку. Скорее всего, это занятие станет для него последним в самарском клубе. В воскресенье специалист уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что место Божовича в "Крыльях" займет экс-тренер "Химок" Андрей Талалаев.

Напомним, после 24-туров РПЛ "Крылья" занимают последнее место в турнирной таблице.

А еще: Малком признан лучшим игроком матча "Зенит" - "Крылья Советов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов