Утверждён новый лимит на легионеров в РПЛ

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Утверждён новый лимит на легионеров в РПЛ

Сегодня состоялось заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза, в ходе которого был рассмотрен вопрос изменения лимита на легионеров.

Как сообщает ТАСС, утверждён новый лимит по схеме "8+17", то есть в заявке клубов может быть не более 8 иностранцев, но при этом нет ограничений на их участие в отдельно взятом матче.

Изменения вступят в силу, начиная с сезона 2020/21. Таким образом, ближайший розыгрыш РПЛ пройдёт со старыми правилами.

Напомним, что сейчас на поле не могут находиться более 6 легионеров.

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