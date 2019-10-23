Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал"

Королевская испанская футбольная федерация огласила новую дату проведения матча 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом".

Эль Класико на "Камп Ноу" состоится 18 декабря, то есть принято решение поддержать позицию обоих клубов.

Ла Лига выступала за проведение встречи 4 декабря, но доводы руководства турнира не были услышаны.

Напомним, что матч пришлось перенести из-за протестов в Каталонии. Изначально игра была запланирована на 26 октября.

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