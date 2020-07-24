Утверждена структура календаря следующего сезона РПЛ

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Утверждена структура календаря следующего сезона РПЛ

Стала известна структура календаря российской Премьер-лиги на сезон 2020/21.

Предлагаем Вашему вниманию ключевые даты из опубликованного документа:

- 7 августа - матч за Суперкубок России;

- 8-9 августа - первый тур чемпионата;

- 15-17 декабря - последние матчи перед зимним перерывом; 

- 26-28 февраля - возобновление турнира после паузы;

- 16 мая - завершение сезона;

- 10 и 14 февраля - резервные дни.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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