Утверждена структура календаря следующего сезона РПЛ

Стала известна структура календаря российской Премьер-лиги на сезон 2020/21.

Предлагаем Вашему вниманию ключевые даты из опубликованного документа:

- 7 августа - матч за Суперкубок России;

- 8-9 августа - первый тур чемпионата;

- 15-17 декабря - последние матчи перед зимним перерывом;

- 26-28 февраля - возобновление турнира после паузы;

- 16 мая - завершение сезона;

- 10 и 14 февраля - резервные дни.

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