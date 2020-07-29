Утверждено начало матча за Суперкубок России

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Утверждено начало матча за Суперкубок России

РПЛ определилась с временем начала матча за Суперкубок России.

Так, игра пройдет 7 августа в 19:00 (мск) на домашнем стадионе московского ЦСКА "ВЭБ Арене".

Напомним, что трофей разыграют "Зенит" (чемпион и обладатель Кубка России) и "Локомотив" (серебряный призер РПЛ).

В прошлом году в матче за Суперкубок "Локомотив" одолел "Зенит" со счетом 3:2.

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