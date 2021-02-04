Утверждены 25 членов нового состава исполкома РФС
Сегодня в ходе внеочередной конференции РФС был выбран и утверждён новый состав исполкома союза.
Всего в списке числится 25 членов. Срок их полномочий - четыре года.
1) Прядкин Сергей Геннадьевич - президент РПЛ;
2) Соколов Андрей Илларионович - глава ПФЛ;
3) Алиев Эмиль Гуметович - руководитель Ассоциации мини-футбола России;
4) Галицкий Сергей Николаевич - президент "Краснодара";
5) Cоловьев Юрий Алексеевич - председатель совета директоров "Динамо";
6) Сайманов Рустем Фидаевич - генеральный директор "Рубина";
7) Анохин Сергей Вячеславович - представитель РОО МФФ;
8) Афанасьев Владимир Иванович - представитель МРО;
9) Бочкарев Михаил Александрович - представитель МРО;
10) Евтушенко Владимир Петрович - представитель МРО;
11) Ибрагимов Лом-Али Хусаинович - представитель МРО;
12) Комаров Алексей Александрович - представитель МРО;
13) Крысин Владимир Вячеславович - представитель МРО;
14) Симонян Никита Павлович - представитель РОО ФФМО;
15) Илюхина Елена Анатольевна - председатель совета директоров "Зенита", представитель МРО;
16) Шох Рохус Рохусович - представитель МРО;
17) Гершкович Михаил Данилович - представитель от члена РФС, представляющего тренеров;
18) Зотов Александр Александрович - представитель от члена РФС, представляющего футболистов;
19) Мирзоян Александр Багратович - представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола;
20) Федун Леонид Арнольдович - президент "Спартака", представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;
21) Гинер Евгений Леннорович - президент ЦСКА, представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;
22) Юмашева Полина Валентиновна - представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;
23) Каменской Игорь Александрович - представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;
24) Хачатурянц Ашот Рафаилович - председатель Судейского комитета РФС;
25) Соловьев Денис Борисович - председатель Комитета РФС по маркетингу.
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