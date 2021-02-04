Утверждены 25 членов нового состава исполкома РФС

Сегодня в ходе внеочередной конференции РФС был выбран и утверждён новый состав исполкома союза.

Всего в списке числится 25 членов. Срок их полномочий - четыре года.

1) Прядкин Сергей Геннадьевич - президент РПЛ;

2) Соколов Андрей Илларионович - глава ПФЛ;

3) Алиев Эмиль Гуметович - руководитель Ассоциации мини-футбола России;

4) Галицкий Сергей Николаевич - президент "Краснодара";

5) Cоловьев Юрий Алексеевич - председатель совета директоров "Динамо";

6) Сайманов Рустем Фидаевич - генеральный директор "Рубина";

7) Анохин Сергей Вячеславович - представитель РОО МФФ;

8) Афанасьев Владимир Иванович - представитель МРО;

9) Бочкарев Михаил Александрович - представитель МРО;

10) Евтушенко Владимир Петрович - представитель МРО;

11) Ибрагимов Лом-Али Хусаинович - представитель МРО;

12) Комаров Алексей Александрович - представитель МРО;

13) Крысин Владимир Вячеславович - представитель МРО;

14) Симонян Никита Павлович - представитель РОО ФФМО;

15) Илюхина Елена Анатольевна - председатель совета директоров "Зенита", представитель МРО;

16) Шох Рохус Рохусович - представитель МРО;

17) Гершкович Михаил Данилович - представитель от члена РФС, представляющего тренеров;

18) Зотов Александр Александрович - представитель от члена РФС, представляющего футболистов;

19) Мирзоян Александр Багратович - представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола;

20) Федун Леонид Арнольдович - президент "Спартака", представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;

21) Гинер Евгений Леннорович - президент ЦСКА, представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;

22) Юмашева Полина Валентиновна - представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;

23) Каменской Игорь Александрович - представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС;

24) Хачатурянц Ашот Рафаилович - председатель Судейского комитета РФС;

25) Соловьев Денис Борисович - председатель Комитета РФС по маркетингу.

Не пропустите: Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года. | http://soccernews.ru