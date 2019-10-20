Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"

Журналисты "Спорт-Экспресс" не были допущены на игру РПЛ "Спартак" - "Рубин" (0:0).

"В связи с последними событиями между "Спартаком" и "СЭ", как мне рассказали, лично Томас Цорн распорядился не пускать журналистов "СЭ" в ложу прессы на игру против "Рубина".

Однако пресс-служба смогла сделать все изящно, чтобы на нее не злились. Троим обладателям сезонных аккредитаций, явившимся на игру, вместо пропусков дали билеты на фильм "Джокер". Каким бы не был конфликт - всегда прекрасно, когда у людей отличное чувство юмора", - заявил журналист "СЭ" Игорь Рабинер.

Напомним, что ранее вышла газета "СЭ", на обложке которой новый наставник "Спартака" Доменико Тедеско предстал в образе Джокера.

Читайте также: "Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином". | http://soccernews.ru