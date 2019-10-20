Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"
Журналисты "Спорт-Экспресс" не были допущены на игру РПЛ "Спартак" - "Рубин" (0:0).
"В связи с последними событиями между "Спартаком" и "СЭ", как мне рассказали, лично Томас Цорн распорядился не пускать журналистов "СЭ" в ложу прессы на игру против "Рубина".
Однако пресс-служба смогла сделать все изящно, чтобы на нее не злились. Троим обладателям сезонных аккредитаций, явившимся на игру, вместо пропусков дали билеты на фильм "Джокер". Каким бы не был конфликт - всегда прекрасно, когда у людей отличное чувство юмора", - заявил журналист "СЭ" Игорь Рабинер.
Напомним, что ранее вышла газета "СЭ", на обложке которой новый наставник "Спартака" Доменико Тедеско предстал в образе Джокера.
Читайте также: "Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 октября
-
"Ювентус" - "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Мальорка" - "Реал" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Стало известно, кто будет автором гимна Евро-2020
-
"Атлетико" теряет Фелиша
-
1
Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот
-
Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"
-
4
"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло", ПСВ проиграл "Утрехту"
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"
-
Семак прокомментировал победу над "Ростовом"
-
"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
-
Тедеско назвал причины смены скамейки запасных
-
1
Дзюба о матче с "Ростовом": "Зенит" продемонстрировал свою мощь"
-
Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"
-
"Наполи" - "Верона" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:1, "Хетафе" - "Леганес" - 2:0 (видеообзор матчей Примеры)
-
В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
-
"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Рубин
|13
|15
|8
|Спартак Москва
|13
|15
|9
|Уфа
|12
|15
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Оренбург
|12
|14
|12
|Крылья Советов
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8