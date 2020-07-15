"Спартак" прервал свою безвыигрышную серию

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"Спартак" прервал свою безвыигрышную серию

В рамках 29-го тура РПЛ "Спартак" одержал победу над "Ахматом" (3:0).

Таким образом, "красно-белые" прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Ранее московский клуб играл вничью с "Локомотивом" и "Уфой", а также проиграл ЦСКА, "Тамбову" и "Сочи".

На данный момент "Спартак" идет в РПЛ на восьмом месте, имея в активе 36 очков.

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