"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии

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"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Германии.

"Мюнхен-1860" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Андре Силва, 51 - 0:1, Дост, 56 - 0:2, Штайнхарт (пен), 78 - 1:2


"Айнтрахт" Целле - "Аугсбург" 0:7

Голы: Варгас, 20 - 0:1, Калиджури, 29 - 0:2, Финнбогасон (пен), 47 - 0:3, Нидерлехнер, 57 - 0:4, Хан, 66 - 0:5, Йенсен, 88 - 0:6, Йенсен, 90 - 0:7


"Обернойланд" - "Боруссия" М 0:8

Голы: Херрманн, 13 - 0:1, Херрманн, 14 - 0:2, Хофманн, 19 - 0:3, Бенсебайни, 25 - 0:4, Эльведи, 35 - 0:5, Нойхаус, 53 - 0:6, Траоре, 76 - 0:7, Нойхаус, 84 - 0:8


"Альтглинике" - "Кельн" 0:6

Голы: Хектор (пен), 17 - 0:1, Реджбечай, 36 - 0:2, Чихос, 43 - 0:3, Реджбечай, 63 - 0:4, Озджан, 68 - 0:5, Дрекслер, 85 - 0:6


"Унион" Фюрстенвальде - "Вольфсбург" 1:4

Голы: Гойртс (пен), 9 - 1:0, Жоао Виктор, 23 - 1:1, Жоао Виктор, 29 - 1:2, Герхардт, 60 - 1:3, Гилавоги, 77 - 1:4


"Нюрнберг" - "РБ Лейпциг" 0:3

Голы: Айдара, 3 - 0:1, Поульсен, 67 - 0:2, Хван Хи Чхан, 90 - 0:3

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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