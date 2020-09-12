"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Германии.
"Мюнхен-1860" - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Андре Силва, 51 - 0:1, Дост, 56 - 0:2, Штайнхарт (пен), 78 - 1:2
"Айнтрахт" Целле - "Аугсбург" 0:7
Голы: Варгас, 20 - 0:1, Калиджури, 29 - 0:2, Финнбогасон (пен), 47 - 0:3, Нидерлехнер, 57 - 0:4, Хан, 66 - 0:5, Йенсен, 88 - 0:6, Йенсен, 90 - 0:7
"Обернойланд" - "Боруссия" М 0:8
Голы: Херрманн, 13 - 0:1, Херрманн, 14 - 0:2, Хофманн, 19 - 0:3, Бенсебайни, 25 - 0:4, Эльведи, 35 - 0:5, Нойхаус, 53 - 0:6, Траоре, 76 - 0:7, Нойхаус, 84 - 0:8
"Альтглинике" - "Кельн" 0:6
Голы: Хектор (пен), 17 - 0:1, Реджбечай, 36 - 0:2, Чихос, 43 - 0:3, Реджбечай, 63 - 0:4, Озджан, 68 - 0:5, Дрекслер, 85 - 0:6
"Унион" Фюрстенвальде - "Вольфсбург" 1:4
Голы: Гойртс (пен), 9 - 1:0, Жоао Виктор, 23 - 1:1, Жоао Виктор, 29 - 1:2, Герхардт, 60 - 1:3, Гилавоги, 77 - 1:4
"Нюрнберг" - "РБ Лейпциг" 0:3
Голы: Айдара, 3 - 0:1, Поульсен, 67 - 0:2, Хван Хи Чхан, 90 - 0:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20