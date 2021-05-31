Забалотный поспорил касательно своей результативности в ЦСКА

Теги цска москваантон заболотный

Забалотный поспорил касательно своей результативности в ЦСКАФото: инстаграм Заболотного

Новый форвард ЦСКА Антон Заболотный поспорил с ведущими YouTube-канала.

Темой спора стала результативность игрока в следующем сезоне. Если Заболотный забьёт больше семи голов, то ведущему придется пять минут простоять во льду. Если Антон забьет меньше семи раз, то оплатит своему оппоненту ужин в ресторане. Если же на его счету будет ровно семь голов, то обе стороны будут считаться проигравшими.

В минувшем сезоне РПЛ Заболотный забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 27 играх.

Заболотный - воспитанник ЦСКА. Однако за основную команду он не провел ни одной игры.

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