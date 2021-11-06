"Эмполи" сыграл вничью с "Дженоа" в Серии А

Фото: твиттер "Эмполи"

В стартовом матче 12-го тура итальянской Серии А "Эмполи" сыграл вничью с "Дженоа".

"Эмполи" смог подняться на 8-е место, "Дженоа" остался на 17-м.

"Эмполи" - "Дженоа" 2:2

Голы: Кришито (пен), 13 - 0:1, Ди Франческо, 62 - 1:1, Журковски, 71 - 2:1, Бьянки, 89 - 2:2

"Эмполи": Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.

"Дженоа": Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо (Мелегони, 78), Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.

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