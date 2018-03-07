Уважение легенде: "Энфилд" встретил Касильяса овацией

Легендарный голкипер Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту", был встречен овацией на стадионе "Энфилд".

Таким образом, фанаты "Ливерпуля" выразили своё уважение одному из самых знаковых вратарей в современном футболе.

Casillas' ovation from The Kop last night gives me all kinds of feels. #LFC pic.twitter.com/E1EywewR2L — Adam Jones (@AdamJonesSJ) 7 марта 2018 г.

Касильяс провёл хороший матч и сохранил ворота "сухими", но дальше прошёл "Ливерпуль", выигравший в гостях со счётом 5:0.

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