Уважение легенде: "Энфилд" встретил Касильяса овацией

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Уважение легенде: "Энфилд" встретил Касильяса овацией

Легендарный голкипер Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту", был встречен овацией на стадионе "Энфилд".

Таким образом, фанаты "Ливерпуля" выразили своё уважение одному из самых знаковых вратарей в современном футболе.

Касильяс провёл хороший матч и сохранил ворота "сухими", но дальше прошёл "Ливерпуль", выигравший в гостях со счётом 5:0.

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