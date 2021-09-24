"Уверен, Месси никогда не сталкивался с таким": Де Рон попал в неудобную ситуацию в клубном магазине "Аталанты"

Теги аталантамартен де рон

"Уверен, Месси никогда не сталкивался с таким": Де Рон попал в неудобную ситуацию в клубном магазине "Аталанты"

Фото твиттер Мартена де Рона

Акция для болельщиков от полузащитника "Аталанты" Мартена де Рона завершилась провалом.

Голландец хотел лично подарить свою футболку с автографом трём фанатам в клубном магазине, однако на встречу к нему никто не пришёл.

В итоге де Рон постарался с юмором осветить сложившуюся ситуацию, выложив в твиттере шуточный видеоролик.

"Уверен, что Месси никогда не сталкивался с такой проблемой", - говорится в публикации игрока "Аталанты".

Стоит отметить, что де Рон выступает за бергамский клуб с лета 2015 года.

Не пропустите: Аршавин высказался о будущем Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси близок к возвращению в строй

Месси близок к возвращению в строй

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов