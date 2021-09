"Уверен, Месси никогда не сталкивался с таким": Де Рон попал в неудобную ситуацию в клубном магазине "Аталанты"

Фото твиттер Мартена де Рона

Акция для болельщиков от полузащитника "Аталанты" Мартена де Рона завершилась провалом.

Голландец хотел лично подарить свою футболку с автографом трём фанатам в клубном магазине, однако на встречу к нему никто не пришёл.

В итоге де Рон постарался с юмором осветить сложившуюся ситуацию, выложив в твиттере шуточный видеоролик.

"Уверен, что Месси никогда не сталкивался с такой проблемой", - говорится в публикации игрока "Аталанты".

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h