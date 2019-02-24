Уверенная победа "Атлетико" над "Вильярреалом" (видеообзор матча)

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Уверенная победа "Атлетико" над "Вильярреалом" (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Вильярреал" (2:0). Победу "матрасникам" принесли голы Альваро Мораты и Сауля Ньигеса.

Видео: "Атлетико" - "Вильярреал".

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