Уверенное движение к очередному чемпионству: "Ювентус" принимает "Болонью"

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Уверенное движение к очередному чемпионству: "Ювентус" принимает "Болонью"

"Ювентус"  –  "Болонья"

Стадион: "Ювентус" (Турин)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Массимилиано Иррати

Субботняя программа 36-го тура итальянской Серии А будет представлена всего двумя матчами, в одном из которых лидер и действующий чемпион "Ювентус" в родных стенах примет середняка "Болонью". "Старая синьора" после того, как проиграла дома своему главному внутреннему конкуренту "Наполи", на следующих выходных в драматической схватке с "Интером" вырвала три очка, в то время как неаполитанцы оступились во Флоренции. А это значит, что за три тура до конца туринцы имеют четыре ока преимущества, а победа над подопечными Роберто Донадони вплотную приблизит "зебр" к своему очередному чемпионскому титулу.Будем откровенными, у "красно-синих" крайне мало шансов на успех. Во-первых, об этом говорит и статистика: "Болонья" редко когда заставляет терять очки "Ювентус". Во-вторых, сами туринцы сейчас очень мотивированны, ведь меньше всего они хотят упустить титул чемпиона, который практически уже находится в их руках.  

Что касается кадровой составляющей, то у обеих команд есть определенные проблемы. Массимилиано Аллегри по причине травмы точно не может рассчитывать на Де Шильо, Кьеллини и Стураро. Также поединок пропустит дисквалифицированный Миралем Пьянич. В свою очередь, "Болонье" не помогут травмированные Донса, Хеландер, Гонсалес и Пульгар.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Болоньи":

В последний раз в рамках чемпионата Италии "Болонья" обыгрывала "Ювентус в сезоне 2010/2011. Тогда благодаря дублю Марко Ди Вайо "красно-синие" одержали выездную победу со счетом 2:0.

"Старая синьора" уступила лишь в одном из последних 22 матчей в рамках Серии А. Случилось это в недавнем поединке против "Наполи".

"Болонья" сумела забить всего два гола в ворота "Ювентуса" в последних восьми встречах, при этом пропустила 16.

Ориентировочные составы на игру:

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин

Болонья: Миранте, Мбайе, Романьоли, Де Майо, Масина, Надь, Поли, Кризетиг, Орсолини, Верди, Паласио

Прогноз на матч "Ювентус""Болонья":

Естественно, безоговорочным фаворитом встречи является "Ювентус". Проигрыш дома от "Наполи" – это скорее исключения из правил, да и "Болонья" – далеко не неаполитанцы. Именно поэтому букмекеры скептически настроены по отношению к ребятам Донадони, победа которых в зависимости от конторы оценивается в пределах от 15.0 до 26.0. В то время как на викторию "старой синьоры" выставлен средний коэффициент 1.15.

Богдан Архипенко

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