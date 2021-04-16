Уверенные победы англичан, "Рома" устояла перед "Аяксом": все результаты Лиги Европы 15 апреля

Фото: twitter.com/arsenal

15 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

"Вильярреал" не испытал проблем с загребским "Динамо", "Рома" смогла сдержать натиск "Аякса", а "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграли своих соперников.

"Славия" - "Арсенал" 0:4, первый матч - 1:1

Голы: Пепе, 18 - 0:1, Ляказетт (пен), 21 - 0:2, Сака, 24 - 0:3, Ляказетт, 77 - 0:4

"Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0, первый матч - 2:0

Гол: Кавани, 6 - 1:0, Вальехо (аг), 90 - 2:0

"Рома" - "Аякс" 1:1, первый матч - 2:1

Голы: Броббей, 49 - 0:1, Джеко, 72 - 1:1

"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1, первый матч - 1:0

Голы: Пако Алькасер, 36 - 1:0, Жерар Морено, 43 - 2:0, Оршич, 74 - 2:1

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