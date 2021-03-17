Уверенные победы "Реала" и "Манчестер Сити": все результаты Лиги Чемпионов 16 марта
16 марта состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" вновь обыграли соответственно "Аталанту" и менхенгладбахскую "Боруссию" и завоевали путевки в четвертьфинал.
"Реал" Мадрид Испания – "Аталанта" Италия - 3:1 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Бензема, 34 - 1:0, Рамос, 60 (с пенальти) - 2:0, Муриэль, 83 - 2:1, Асенсио, 84 - 3:1
"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0
Голы: де Брюйне, 12 - 1:0, Гюндоган, 18 - 2:0
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|6
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|3
|Ливерпуль
|6
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|4
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|6
|0
|Группа C
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|О
|1
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|6
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|2
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|6
|4
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|6
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|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
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|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4