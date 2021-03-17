Уверенные победы "Реала" и "Манчестер Сити": все результаты Лиги Чемпионов 16 марта

16 марта состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" вновь обыграли соответственно "Аталанту" и менхенгладбахскую "Боруссию" и завоевали путевки в четвертьфинал.

"Реал" Мадрид Испания – "Аталанта" Италия - 3:1 (1:0) - первый матч - 1:0

Голы: Бензема, 34 - 1:0, Рамос, 60 (с пенальти) - 2:0, Муриэль, 83 - 2:1, Асенсио, 84 - 3:1

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: де Брюйне, 12 - 1:0, Гюндоган, 18 - 2:0

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