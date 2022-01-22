Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января
Фото: инстаграм сборной России по футзалу\Автор неизвестен
В рамках 1-го тура групповой стадии чемпионат Европы по футзалу Россия разгромила команду Словакии, а Хорватия обыграла Польшу.
Группа C
Россия - Словакия - 7:1
Голы: Козар, 2 - 0:1, Антошкин, 9 - 1:1, Соколов, 10 - 2:1, Антошкин, 22 - 3:1, Робиньо, 28 - 4:1 Антошкин, 29 - 5:1, Соколов, 34 - 6:1, Милованов, 36 - 7:1.
Польша - Словакия - 1:3
Голы: Хорват, 7 - 0:1, Холы, 13 - 1:1, Сутон, 13 - 1:2, Елович, 17 - 1:3
Также не пропустите: Бернандески заинтересовал "Интер". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А
-
Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января
-
Языджи высказался о переходе в ЦСКА
-
Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" полузащитника "Милана"
-
Бернандески заинтересовал "Интер"
-
Алекс Сандро может перейти в "Барселону"
-
Сборная России ярко начала Евро-2022 по футзалу
-
"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати
-
Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"
-
"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта
-
"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати
-
Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"
-
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
-
"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
-
Стал известен номер, под которым будет играть Сергеев в "Зените"
-
В Манчестере вновь ограбили дом футболиста
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1