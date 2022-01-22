Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января

Фото: инстаграм сборной России по футзалу\Автор неизвестен

В рамках 1-го тура групповой стадии чемпионат Европы по футзалу Россия разгромила команду Словакии, а Хорватия обыграла Польшу.

Группа C

Россия - Словакия - 7:1

Голы: Козар, 2 - 0:1, Антошкин, 9 - 1:1, Соколов, 10 - 2:1, Антошкин, 22 - 3:1, Робиньо, 28 - 4:1 Антошкин, 29 - 5:1, Соколов, 34 - 6:1, Милованов, 36 - 7:1.

Польша - Словакия - 1:3

Голы: Хорват, 7 - 0:1, Холы, 13 - 1:1, Сутон, 13 - 1:2, Елович, 17 - 1:3

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