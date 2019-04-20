Уверенный шаг к чемпионству: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" важнейшую победу над "Краснодаром"

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Уверенный шаг к чемпионству: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" важнейшую победу над "Краснодаром"

В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях вырвал победу над "Краснодаром".

"Сине-бело-голубые" трижды по ходу матча выходили вперёд благодаря голам Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого, но "быки" проявляли характер и два раза отыгрывались усилиями Ивана Игнатьева и Маурисио Перейры. Не нашлось у них аргумента только против точного выстрела Дзюбы на 95-й минуте.

"Краснодар" – "Зенит" - 2:3

Голы: Дзюба, 19 - 0:1, Игнатьев, 25 - 1:1, Ракицкий, 69 - 1:2, Перейра, 90+1 - 2:2, Дзюба, 90+5 - 2:3.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 87), Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Азмун, Дзюба, Дриусси (Шатов, 90).

Питерцы благодаря этой победе приблизились к чемпионскому титулу - теперь они опережают ближайшего преследователя на 8 очков. 

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